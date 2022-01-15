В Крыму санатории выдавали фиктивные вызовы на лечение для иностранцев

Должностные лица получили условные сроки

В Крыму суд вынес приговор шестерым жителям республики, которые организовали схему по въезду на территорию полуострова иностранцев под предлогом лечения. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

«Сотрудники санаториев с использованием служебного положения, позволявшего оформлять документы от имени юридического лица, изготавливали фиктивные приглашения на прохождение лечения в санатории, дающие право въезда иностранным гражданам на территорию РФ в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении ведомства.

Задержание организаторов прошли еще в мае прошлого года. На двух работников санаториев заведены уголовные дела за организацию незаконной миграции с использованием служебного положения. Остальные четверо пошли как посредники, им вменялось пособничество в организации незаконного въезда в Россию.

Все шестеро получили наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет условно с испытательным сроком от одного до двух с половиной лет и штрафом в размере от 50 000 до 100 000 рублей.

Напомним, житель Севастополя был арестован за продажу поддельных документов иностранцам.

Ольга Сурикова