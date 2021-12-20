В Севастополе от коронавируса умерли два человека за сутки

Новые данные по заболеваемости
В Севастополе по состоянию на 20 декабря зарегистрированы 108 новых случаев заболевания COVID-19.
36 человек выписаны после выздоровления.
Умерли 2 человека в возрасте 68 и 93 лет.
По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 007 человек.
В настоящий момент выздоровели 48 348 человек, 1 808 умерли.
Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.
Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».
Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.
В Севастополе на утро 19 декабря сделали прививку от коронавируса 267 600 человек. Второй этап вакцинации прошли 250 503 жителя региона.
Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 20 декабря поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.