В Севастополе от коронавируса умерли два человека за сутки

Новые данные по заболеваемости

В Севастополе по состоянию на 20 декабря зарегистрированы 108 новых случаев заболевания COVID-19.

36 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 2 человека в возрасте 68 и 93 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 007 человек.

В настоящий момент выздоровели 48 348 человек, 1 808 умерли.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 19 декабря сделали прививку от коронавируса 267 600 человек. Второй этап вакцинации прошли 250 503 жителя региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 20 декабря поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.