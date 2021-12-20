В Севастополе презентовали Центр прогресса бокса им. Максима Коптякова

В субботу, 18 октября, в Севастополе прошла презентация специализированного Центра прогресса бокса им. Максима Коптякова.

Новый боксерский клуб с современным залом, зонами общей физической подготовки и растяжки, бассейном, игровой площадкой будет подготавливать спортсменов-боксеров от 9 лет. Проект создается под патронажем Федерации бокса России

«Это центр прогресса, школа бокса, куда сможет приходить любой, заниматься – кто-то для себя, а кто-то и профессионально», — отметил создатель школы, заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион России, победитель и серебряный призер чемпионатов Европы, призер Европейских игр Максим Коптяков.

Коптяков подчеркнул, что для тех спортсменов, которые будут выступать на соревнованиях, в том числе школьного возраста, занятия будут бесплатными, а также рассказал о планах тренировать детей из неблагополучных семей также на бесплатной основе.

Презентацию посетили почетные гости — вице-спикер севастопольского заксобрания Илья Журавлев, депутат государственной думы Татьяна Лобач, советник генерального секретаря Федерации бокса России по Республике Крым и Севастополю Евгений Михайлюк.

«Сегодня спорт в нашем городе, к сожалению, находится не в совсем спортивной форме. Севастополь всегда славился своими спортивными достижениями, мы хорошо знаем всех севастопольских чемпионов по боксу и другим видам спорта. С удовольствием выражаю свою благодарность таким энтузиастам, как Максим Копятков и его команде, которые стараются вернуть в Севастополь былые спортивные достижения», — отметил Илья Журавлев.

В завершение мероприятия прошли показательные бои воспитанников севастопольских боксерских школ.

Напомним, в Севастополе стартовал II сезон Регбийной школьной лиги. Более 200 севастопольских школьников на двух локациях проводят первые встречи в рамках регулярного регбийного сезона.

Дмитрий Островский

Фото: Анастасии Ильиной