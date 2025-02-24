В Севастополе за неделю уничтожили 80 боеприпасов времён ВОВ

Пиротехники МЧС России по Севастополю продолжают очищать нашу землю от грозного наследия Великой Отечественной войны.

За неделю специалисты уничтожили 80 найденных боеприпасов: 2 артснаряда, 61 миномётную мину, 4 ручные гранаты, а также 13 боеприпасов иных типов. Большая часть боеприпасов была найдена на Федюхиных высотах, где в военные годы шли ожесточённые бои.

Взрывоопасные предметы вывезли на полигон и уничтожили путём контролируемого подрыва.

При обнаружении предмета, похожего на боеприпас ВОВ или современного образца, нужно звонить в «101» или «112». В МЧС напоминают, что не стоит размещать в соцсетях фотографии и посты о находке. Публичные интернет-сообщества и телеграм-каналы не предназначены для приёма экстренных вызовов.

Напомним, шесть советов от МЧС как согреться, а не сгореть.

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