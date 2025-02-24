В Севастополе отметили 280-летие со дня рождения прославленного адмирала Фёдора Ушакова

24 февраля исполнилось 280 лет со дня рождения прославленного адмирала, праведного воина, одного из создателей и командующего Черноморским флотом Фёдора Фёдоровича Ушакова.

В Свято-Владимирском соборе-усыпальнице адмиралов прошёл молебен, посвящённый этой дате. После него военнослужащие и представители общественности возложили цветы к памятнику великого флотоводца на одноимённой площади.

Имя Фёдора Ушакова неразрывно связано с Севастополем. Под руководством адмирала город рос и развивался: строились дома, дороги, казармы, склады, мастерские. Он построил порт, крепость, Морской госпиталь, расширил адмиралтейство.

Адмирал Фёдор Ушаков участвовал в 43 морских сражениях, не потерпев ни одного поражения и не потеряв ни одного корабля. Его успехи — результат гениальной тактики, эффективной разведки и отлично подготовленного экипажа. В 2001 году был канонизирован Русской православной церковью.

Фёдор Фёдорович жертвовал на благотворительность, заботился о командирах и матросах. В Свято-Владимирском соборе хранится икона с частицей его мощей. Надпись на ней стало напутствием поколениям моряков: «Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России».

Напомним интересные факты о лестнице Ушакова.

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