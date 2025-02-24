В Севастополе, в районе проспекта Победы, упал разведывательный беспилотник

Вечером 24 февраля наши военные дежурными силами РЭБ подавили БПЛА, — он упал в районе проспекта Победы.

Беспилотник без боевого заряда. По предварительной версии — это разведывательный беспилотник, который спустился на парашюте, поэтому его обнаружение было затруднено, сработали автоматические системы радиоэлектронной борьбы, сообщает пресс-служба губернатора Севастополя.

По информации Спасательной службы, незначительные повреждения получил только фасад многоквартирного дома. Никто из людей не пострадал.

На месте падения работают спасатели МЧС, ПСП «Юг», сотрудники полиции, Росгвардии.

При обнаружении опасных объектов необходимо сразу звонить по номеру 112.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Евгения Павлова

Иллюстративное фото