В Севастополе за лето утонули 9 человек

В период действия купального сезона с 15 июня по 15 сентября на пляжах Севастополя утонули 9 человек, к счастью, среди них нет детей. Такую печальную статистику озвучили в главном управлении МЧС России по Севастополю.

«За купальный сезон было зарегистрировано 9 происшествий на воде, в 2023 – 20. Гибели детей не допущено. К сожалению, без жертв на водных объектах этим летом не обошлось: 9 человек погибло. Это более чем вполовину меньше, чем в прошлом году. Все несчастные случаи были связаны с купанием в неустановленных местах и с нарушением правил безопасности», – пояснили в управлении.

Был во время купального сезона и случай спасения на воде. Мужчина 1985 года рождения прыгнул со скалы в районе пляжа Яшмовый на Фиоленте – получил травму позвоночника. Катером спасатели доставили его на набережную Балаклавы и передали бригаде медиков для госпитализации.

Напомним, прошлым летом в Севастополе на пляже Омега утонул семилетний мальчик. Тогда его быстро подняли из воды спасатели, оказали первую помощь. Прибывшие на место медики в течение 30 минут проводили реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось.

Тем же летом у памятника Затопленным кораблям утонула пенсионерка.

Дарья Тимофеева

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