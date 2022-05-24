Хорошо забытое старое. В России будут возрождать оптово-розничные рынки

Все на рынок

Минпромторг России решил возрождать в стране оптово-розничные рынки. Продавать свою продукцию на них смогут все желающие — фермеры и обычные граждане, в том числе дачники и огородники. Такие рекомендации разосланы во все регионы страны.

Ранее существование таких рынков было нормой в девяностые-нулевые. Торговали на них, в том числе и инженеры, учителя, медики и шахтеры, которые месяцами не получали зарплату на своих предприятиях. С нормализацией ситуации в стране и открытием современных супермаркетов и торговых сетей, эпоха рынков уходила в прошлое. Сейчас на их долю приходится всего 4% торгового оборота страны.

Но в нынешней ситуации подобный формат снова может быть востребован. Как заявил «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, такой подход позволит стабилизировать цены за счет повышения конкуренции на продовольственном рынке и обеспечить продовольственную безопасность страны.

Также в ведомстве уверены, что это позволит создать новые рабочие места.

Согласно рекомендациям Минпромторга, для того, чтобы встать за прилавок на таких объектах, не нужно иметь или оформлять ИП или юрлицо. Безопасность продукции будут обеспечивать в том числе лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, которые разместят на объектах.

Планируется, что данная инициатива также поможет стимулировать расширение сельскохозяйственного производства.

Напомним, в Севастополе уже начали проводить большие сельскохозяйственные ярмарки.

Ольга Сурикова