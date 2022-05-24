В Севастополе студентам обещают стипендию по 40 тысяч рублей

Первокурсникам

В Севастопольском государственном университете студенту могут собственными знаниями зарабатывать практически среднюю по региону зарплату. Уже пятый год подряд стипендия первокурсников здесь дифференцирована, рассказали в пресс-службе вуза.

Поясняется, что базовая ежемесячная стипендия для всех поступивших составит в 2 000 рублей.

Однако, набрав 250-259 баллов по результатам ЕГЭ, и 166-172 балла по направлениям «Архитектура» и «Педагогическое образование (физическая культура) можно претендовать на бронзовую стипендию в размере 7 000 рублей.

Далее, набравшие 260—269 баллов по результатам ЕГЭ, и 173—179 балла по направлениям «Архитектура» и «Педагогическое образование (физическая культура), будут получать серебряную стипендию — 10 000 рублей.

Золотая стипендия — 15 000 рублей — предусмотрена для набравших 270—279 баллов по результатам ЕГЭ, и 180—186 баллов по направлениям «Архитектура» и «Педагогическое образование (физическая культура).

Платиновую —20 000 рублей ежемесячно — и гарантированное место в общежитии получат студенты, набравшие 280+ баллов по результатам ЕГЭ, и 187+ баллов по направлениям «Архитектура» и «Педагогическое образование (физическая культура)».

Также серебряные, золотые и платиновые стипендиаты получат брендированную продукцию университета.

Самая высокая стипендия составит 40 000 руб.

«В первые в этом году СевГУ будет выплачивать стипендию в размере 40 000 рублей победителям и призерам всероссийских олимпиад школьников, членам команд на международных олимпиадах, а также абитуриентам, зачисленным в университет без вступительных испытаний в качестве победителей или призеров перечневых олимпиад школьников», — сообщил первый проректор Севастопольского госуниверситета Денис Ярыгин.

Обязательные условия для получения стипендии: обучение на бюджетной основе и поступление по результатам ЕГЭ.

Размер стипендии на последующих курсах будет зависеть уже от успеваемости в вузе.

Ольга Сурикова