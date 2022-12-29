Сотрудниками МЧС в Севастополе за год спасено более 200 человек, на вызов по сигналу «тревога» было совершено около двух тысяч выездов.

«Спасено более 200 человеческих жизней, а также материальные ценности на сумму свыше 3 миллионов рублей», – сказано в сообщении.

За год сотрудники ведомства ликвидировали 20 чрезвычайных ситуаций и более 800 пожаров, реагировали на ДТП свыше 250 раз, десятки раз выполняли аварийно-спасательных работы водолазные спуски, обезвредили более 5 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ведомства, подводя итоги уходящего года.

Ольга Сурикова