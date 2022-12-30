Погода в Севастополе на Новый год

Сегодня, 30 декабря, в Севастополе переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный 6-11 м/с, днем 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +11…+13°.

В субботу, 31 декабря, переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+11°, днем +11…+13°.

В воскресенье, 1 января, переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный 6-11м/с.

Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +9…+11°.

Так у на и сирень зацветет на Старый Новый год!

Фото: Елена Дарда