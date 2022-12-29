В Севастополе осудили дорожника наркомана

В Севастополе осудили работника дорожно-строительного предприятия за хранение 420 грамм марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

В июне 2022 года он, управляя автомобилем марки «Камаз», был остановлен сотрудниками полиции. От освидетельствования строитель дорог отказался. После этого в ходе осмотра автомобиля в сумке мужчины была обнаружена смола каннабиса (гашиш, анаша) и марихуана.

А дома и в личном автомобиле злоумышленника обнаружена марихуана общей массой более 420 граммов.

Балаклавский районный суд Севастополя назначил виновному наказание в виде 3 лет условно.

Напомним, в Севастополе задержан местный житель за создание нарколаборатории по производству мефедрона прямо в частном доме.

Дмитрий Островский