В Севастополе опровергли обнаружение опасных взрывных устройств в городе

Правительство Севастополя опровергло появившуюся в соцсетях и Telegram-каналах информацию о том, что в нескольких районах города найдены взрывные устройства.

«На проспекте Победы было перекрыто движение, так как жители сообщили об обнаружении постороннего предмета. На место оперативно выехали сотрудники МВД, Росгвардии и МЧС. Был найден пустой корпус боеприпаса времен ВОВ. Он не представлял опасности для жителей», — говорится в сообщение правительства.

Уточняется, что оперативные службы вывезли боеприпас и ситуация под контролем.

Также отмечается, что сотрудники МЧС в Севастополе практически каждый день отрабатывают заявки об обнаружении боеприпасов времен ВОВ.

Напомним, сегодня, 1 ноября, ночью в районе Любимовки был сбит беспилотник.

Ольга Сурикова