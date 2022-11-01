Интим, криптовалюта, военная экипировка, инвестиции — на чем мошенники обманывали крымчан на этой неделе

В Крыму за неделю зарегистрировано 37 фактов дистанционного мошенничества, а сумма нанесенного ущерба превысила 7 млн. рублей

Республиканское управление МВД приводит следующий перечень мошенничеств:

— на уловки мошенников через социальные сети, мессенджеры и сайты бесплатных объявлений попали 21 человек, нанесенный ущерб составил 2 млн. 666 тыс. рублей;

— через телефонные звонки мошенникам удалось обмануть 8 крымчан на общую сумму 3 млн. 178 тыс. рублей;

— еще 8 человек лишились более 1 млн. 200 тыс. рублей, скачав неизвестные приложения или осуществив переход по ссылкам от незнакомых источников.

— житель Ялты поверил незнакомцу, который представился сотрудником инвестиционной компании и под предлогом получения прибыли от инвестиций перевел ему 2 млн. 455 тыс. рублей. Заявитель поверил в серьезность вложения.

— 34-летний житель Симферополя под предлогом вложения денег в криптовалюту перевел мошеннику 1 млн. 576 тыс. рублей.

— 23-летний парень пожаловался, что некая Анастасия в Интернете предлагала услуги интимного характера. Молодой человек перевел ей 100 тыс. рублей, однако девушка сразу же пропала и связаться с ней больше не удалось.

— в Ялте мошенники обманули 71-летнюю пожилую женщину, которая через сайт бесплатных объявлений, перевела на неустановленный счет 279 тыс. рублей.

— еще 35 тыс. рублей потерял мужчина из Симферополя, приобретая военную экипировки через интернет.

— в Ленинском районе девушка, желая помочь подруге, перевела 6 тыс. При этом страницу знакомой взломали аферисты.

— почти 500 тысяч потеряли жители Евпатории и Феодосии, поверив якобы сотрудникам банка.

Напомним, пожилая жительница Севастополя поддалась на уловки дистанционных мошенников и перевела им более двух миллионов рублей.

Ольга Сурикова