Общественники борются с автохламом на улицах Севастополя

Брошенные гниющие машины, свалки из покрышек и прочих запчастей автомобилей – вот неполный перечень того, что «украшает» улицы и дворы нашего города.

Данную проблему еще в начале февраля подняла координатор Нахимовского отделения ЛДПР Наталия Самойленко. Девушка на протяжении нескольких месяцев настойчиво привлекала внимание властей к ржавым грузовикам и свалке покрышек на Фиолентовском шоссе.

В результате ее усилий спустя почти пять месяцев свалка автохлама была все-таки ликвидирована.

«Помимо неудобств брошенная машина представляет опасность: долгое нахождение на воздухе окисляет металл, что в свою очередь ведет к проникновению с дождем в почву окиси железа, а это вредно для грунта. Масло и другие вредные жидкости, которые выливаются из авто проникают в грунтовые воды и канализацию. А брошенный аккумулятор — вообще довольно опасная вещь. Свинец и соляная кислота, находящиеся в нем, высоко токсичны и могут накапливаться в организме», — уверена Самойленко.

Напомним, как выяснил «Севкор» в Севастополе никто не несет ответственность за своевременный вывоз мусора из специальных сеток, установленных у контейнерных площадок для сбора вторсырья.

Дарья Тимофеева

Фото: Наталия Самойленко