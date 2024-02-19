В Севастополе за деньги субсидии на глэмпинги предприниматели построили шалман в ООПТ

В Севастополе предпринимателя оштрафовали на 10 тыс. рублей за незаконное строительство в отдельной охраняемой природной территории.

Предприимчивые граждане получили субсидию от управления туризма Севастополя на оборудование пункта проката туристического инвентаря.

Однако, получив деньги, предприниматели решили возвести бетонные конструкции.

Помимо штрафа прокуратура добивается сноса, построенного за счет предпринимателей, а также возбуждено уголовное дело.

Напомним, собственники скандально известного глэмпинга в бухте Ласпи доказали в суде, что нависающие над обрывом домики построены без нарушений.