В Госдуме предложила облегчить доступ ветпрепаратов из дружественных стран России на отечественный рынок

Депутаты Фракции ЛДПР во главе с Председателем партии Леонидом Слуцким с целью обеспечения биологической безопасности России предложили временно приостановить требование, затрудняющее доступ на отечественный рынок зарубежных ветеринарных препаратов. Инициатива направлена в Правительство Российской Федерации 19 февраля 2024 года

«Наша страна столкнулась с беспрецедентными экономическими санкциями, и мы стойко выдерживаем все нападки извне. Пришло время убрать зависимость от иностранных фармпрепаратов недружественных нам стран, потому что это создаёт угрозу биологической безопасности России.

Такие отрасли, как животноводство и птицеводство должны быть под особым контролем у государства – это обеспечение продовольственной безопасности наших граждан. Помимо этого, мы говорим и о защите братьев наших меньших – их здоровье в наших руках. Мы должны избежать дефицита вакцин и других лекарственных средств для животных. В первую очередь, нам необходимо развивать производство отечественных ветпрепаратов. Это одна из главных стратегических задач на сегодня, но пока это направление будет развиваться, нужно открыть доступ лекарственных средств и вакцин, отменить требования, создающие излишний барьер. Если мы сегодня не обеспечим ветеринаров достаточным количеством вакцин, завтра это обернётся серьёзной угрозой биологической безопасности России», –заявил заместитель руководителя Фракции ЛДПР, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

Многие вакцины и лечебные препараты, используемые для домашних животных и для нужд животноводства или птицеводства, производятся в недружественных странах. С сентября прошлого года поставки резко сократились, импортозамещение в этом секторе экономики пока не налажено. Требуется больше времени, чтобы отечественное производство многих категорий ветпрепаратов стало рентабельным. Всё это создаёт патовую ситуацию с вакцинами и лекарствами для нужд аграриев и владельцев домашних животных.

Ранее установленный законодательством срок выдачи сертификатов о соответствии иностранных производственных площадок отечественным требованиям оказался недостаточным. В этой связи ЛДПР предлагает продлить так называемый переходный период на два года до 1 января 2026 года, ориентируясь прежде всего на страны-партнёры – Китай, Индию, страны Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. По словам Станислава Наумова, необходимо предоставить доступ на рынок ветеринарным препаратам из дружественных стран и повысить долю экспорта с существующих 14 % до 70 %.

«Обеспечение ветеринарных клиник вакцинами – это не только забота о питомцах, но и безопасность людей, поскольку даже домашних животных надо прививать от бешенства. Поэтому не стоит игнорировать такую важную тему. От этого зависит здоровье людей», — считает вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

Предлагаемая ЛДПР мера позволит отечественному рынку постепенно снизить зависимость от продукции недружественных стран, избежать ситуации острого дефицита жизненноважных вакцин для животных, сохранить условия конкуренции для развития собственного производства, что обеспечит продовольственную безопасность России.

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