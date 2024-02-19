Как построить карьеру мечты: В Крыму провели мастер-класс по трудоустройству для молодежи

Сотрудники головного отделения Сбербанка в Крыму провели мастер-классы по трудоустройству для студентов на региональных площадках карьерного форума «Труд Крут» в Севастополе и Симферополе.

На мастер-классах участники форума узнали, как составить эффективное резюме, где искать работу мечты, как подготовиться к дистанционному или очному собеседованию и чего следует избегать при трудоустройстве. Студенты также научились правильной постановке личных целей, проверили себя в карьерном бинго и получили несколько ценных лайфхаков от HR бизнес-партнера Сбербанка в Крыму.

Андрей Подсвиров, управляющий головным отделением Сбербанка в Крыму:

«Поиск работы часто связан с большим стрессом, особенно если это только начало карьеры. Чтобы помочь молодым людям найти работу мечты, хорошо представить себя на собеседовании и успешно его пройти, мы часто проводим мастер-классы и обучения по трудоустройству. Уверен, что наш опыт и советы помогают ребятам в поиске работы.

В Головном отделении Сбербанка в Крыму работает уже более 550 сотрудников. Мы все разные – каждый имеет разный опыт, привычки и профессиональные навыки, но всех нас объединяют единые глобальные цели и задачи развития банка. К нам приходит все больше молодых крымчан, а для некоторых из них Сбер становится первым местом работы после выпуска из учебных заведений».