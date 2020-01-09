В Севастополе за 2019 год прошли обучение 300 предпенсионеров

В Севастополе за 2019 год 300 предпенсионеров повысили квалификацию и освоили новые профессии.

В Севастополе реализуется спецпрограмма профессионального обучения и дополнительного профессионального образования предпенсионеров, цель которой — продолжение их трудовой деятельности на прежних или на новых рабочих местах.

В течение года было выдано 22 сертификата для получения дополнительного профессионального образования по двум направлениям: «Управление персоналом» и «Охрана труда».

Обучение проводилось как с отрывом от производства, так и без, в учебных аудиториях образовательных организаций и дистанционно. Средняя продолжительность курса обучения составила 2 месяца.

«Ученики» получали стипендию в размере минимальной оплаты труда- 11 тысяч 280 рублей.

Наиболее востребованными направлениями обучения стали: 1С: Бухгалтерия, бережливое производство, управление персоналом, основы компьютерной грамотности, оператор котельной, сестринское дело, библиотечное дело, охрана труда, специалист по комплексной безопасности и антитеррористической защищенности объектов.

В Центр занятости за 2019 год обратилось более 50 предприятий-работодателей, которым потребовалось переобучение сотрудников предпенсионного возраста.

Контракты на обучение были заключены с Севастопольским филиалом ФГБОУ высшего образования «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова», АНО ДПО «Учебно-консультационный центр «Алгоритм-С», ООО «Центр охраны труда «Инфокрым», ООО Центр профессионального развития «Партнер», АНО ДПО «Севастопольский учебный центр безопасности и морской подготовки».

По окончании обучения слушатели образовательных курсов получили документы государственного образца, действующие на всей территории Российской Федерации.

На реализацию данной программы в 2019 году израсходовано более 3, 8 млн рублей.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: Максим Богодвид. РИА Новости