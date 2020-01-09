В Севастополе мужчина ударил знакомого ножом в грудь

Медсестра городской больницы обратилась в полицию и сообщила, что к ним в приемное отделение доставили 37-летнего мужчину с ножевыми ранениями грудной клетки.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Оказалось, что телесные повреждения пострадавшему нанес его 36-летний знакомый.

Мужчины вместе распивали алкоголь, между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемый нанес удары ножом в грудь знакомого.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю

Фото: zagranic.ru