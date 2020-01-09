Севастопольский «Кванториум» приглашает на мастер-класс и лекцию о черных дырах

В Севастопольском технопарке «Кванториум» 9 и 10 января с 12.00 до 16.00 проходят Дни открытых дверей. приглашаем всех на Дни открытых дверей.

Для детей старше 10 лет, которые хотят заниматься в «Кванториуме», пройдет тестирование.

10 января с 14:00 до 16:00 педагог Андрей Полянский расскажет и покажет, как создать игру на JavaScript. Приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет до 21 года.

В 16:00 лучший лектор России, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, педагог космоквантума детского технопарка «Кванториум» Сергей Назаров расскажет об одной из любимых и загадочных тем: «Эти милейшие создания, чёрные дыры».

Участников просят взять с собой сменную обувь или бахилы.

Телефон для справок: +7 (978) 907-31-31