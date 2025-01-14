В Севастополе мужчина ограбил магазин в халате и тапочках

В Севастополе 45-летний пьяный мужчина, осознав, что его финансы «поют романсы», накинул домашний халат, тапочки и отправился на промысел.
Сначала он попросил у работницы магазина бутылку водки стоимостью более 700 рублей и пока женщина сканировала товар, силой выхватил добычу из ее рук и скрылся.
На следующий вечер он решил повторить свой «подвиг». Продавщица вспомнила обидчика, сыграла на опережение и применила перцовый баллончик.
Грабителю в халате грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе городского УМВД.
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Ольга Сурикова