В Севастополе мужчина ограбил магазин в халате и тапочках

В Севастополе 45-летний пьяный мужчина, осознав, что его финансы «поют романсы», накинул домашний халат, тапочки и отправился на промысел.

Сначала он попросил у работницы магазина бутылку водки стоимостью более 700 рублей и пока женщина сканировала товар, силой выхватил добычу из ее рук и скрылся.

На следующий вечер он решил повторить свой «подвиг». Продавщица вспомнила обидчика, сыграла на опережение и применила перцовый баллончик.

Грабителю в халате грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

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Ольга Сурикова