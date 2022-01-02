В Севастополе за новогоднюю ночь пресечено 64 правонарушения, раскрыто 2 преступления

Не обошлось без ДТП

В Новогоднюю ночь в Севастополе полицейские патрулировали улицы в усиленном режиме.

«В ночь с 31 декабря по 1 января сотрудники полиции раскрыли 2 преступления, задержали двоих подозреваемых в совершении преступлений, пресекли 64 правонарушения», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Кроме того, особое внимание уделялось выявлению фактов пьяного вождения. За управление автомобилем в пьяном состоянии задержаны 6 водителей, произошло 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека.

Нарушений правопорядка допущено не было.

«Полицейские Севастополя продолжают нести службу в местах проведения праздничных мероприятий», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в травмпункт обратилось 38 человек.

Ольга Сурикова