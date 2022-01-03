Какой будет погода в Севастополе в ближайшие дни

В ближайшие три дня погода не настроена радовать севастопольцев, хотя сильных холодов ждать не приходится.

Согласно прогнозу Крымгидромета сегодня, 3 января, в Севастополе — облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северный, утром и днем юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1°, днем +7…+9°.

4 января: облачно. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем +7…+9°.

5 января: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +10…+12°.

Дарья Тимофеева

Фото: booking-tour.ru