В Севастополе явка на выборах депутатов Заксобрания составила уже 38%

В Севастополе 6 сентября состоялся первый день основного голосования на выборах в Заксобрание.

По состоянию на 20:00 часов 6 сентября 2024 года на избирательные участки пришли 38,17% севастопольцев (125 164 человека).

За проведением голосования в Севастополе следят 703 наблюдателя от избирательных объединений, кандидатов, общественной палаты Севастополя.

Напомним, в Севастополе с 28 августа по 5 сентября прошло досрочное голосование за депутатов Заксобрания.

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Ольга Сурикова