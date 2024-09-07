В Севастополе простились с офицером, погибшим на Херсонском направлении

В Севастополе проводили в последний путь майора, начальника службы РЭБ бригады Ивана Васильевича Мокроусова.

Иван Мокроусов родился в Ташкенте в семье военнослужащего. Школу Иван Васильевич окончил в Курске и, идя по стопам отца, выбрал для себя военную службу. После окончания Воронежского военного института радиоэлектроники молодой офицер прибыл для прохождения военной службы в Севастополь — в одну из воинских частей Черноморского флота.

Офицер проходил службу в регионах Северного Кавказа, побывал в командировке в Сирийской Арабской Республике. С первых дней СВО подразделения, которыми руководил Иван Васильевич, успешно выполняли все боевые задачи поставленные командованием.

Профессиональные и своевременные решения офицера не раз обеспечивали успешные действия наших войск и спасали жизни его боевых товарищей. Иван Васильевич пользовался заслуженным авторитетом у сослуживцев командования воинских частей, в которых ему довелось служить.

Иван Васильевич Мокроусов геройски погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении.

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Ольга Сурикова