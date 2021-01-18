В Севастополе выявлено 95 случаев заболевания коронавирусом за сутки

Количество заболевших не уменьшается

В Севастополе по состоянию на утро 18 января зарегистрировано 95 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

40 человек выписаны после выздоровления.

Умерли пять человек в возрасте от 57 до 85 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 8416 человек. В настоящий момент выздоровели 7600 человек, 324 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 291 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 215 человек.

Под наблюдением находится 624 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.