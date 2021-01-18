МЧС подготовило места для крещенских купаний в Севастополе

Спасатели метр за метром обследовали дно водоемов

В Севастополе в канун Крещения Господня сотрудники Главного управления МЧС России по городу проверили и очистили акваторию для купания верующих, говорится в сообщении ведомства

«В специально организованных местах для омовений водолазы чрезвычайного ведомства метр за метром обследовали морское дно и очистили его от потенциально опасных предметов. «Уловом» стали доски и ветки, пластиковые бутылки, острые стёкла и фрагменты металла, а также прочие находки, которые могли причинить дискомфорт людям и даже привести к травмам», — отметили в пресс-службе.

В работах участвовали пять человек личного состава.

В городе подготовлено семь специально оборудованных мест, где все желающие смогут окунуться 19 января. За безопасностью граждан будут следить представители экстренных служб и ведомств.

В частности, запланировано дежурство сотрудников МЧС музея-заповедника «Херсонес Таврический» и на городском пляже Балаклавы. По данным спасателей, именно эти территории ежегодно привлекают наибольшее число приверженцев крещенских омовений.

В преддверие праздника севастопольское управление МЧС обратилось к жителям и гостям города с просьбой соблюдать определенные правила во время крещенских купаний. А именно, выбор места: погружаться стоит только в специально подготовленных местах и соблюдать все меры предосторожности.

«Купание в крещенские холода легко даётся закалённым людям, а вот «новичкам» нужно основательно обдумать своё решение, взвесить все «за» и «против». Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолёгочными болезнями, со слабым сердцем и проблемами с давлением. Омовения строго противопоказаны тем, кто недавно перенёс вирусные заболевания или ещё не завершил лечение, — подчеркнули в ведомстве.

После купания следует сначала растереться полотенцем, потом переодеться в сухую тёплую одежду, употребить тёплое питьё и дать организму умеренную двигательную нагрузку.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Севастополю

Ольга Сурикова