В Севастополе выявлен факт двойной продажи квартиры в новостройке на Маринеско

Клиент купил квартиру в 2014 году и до сих пор не стал ее хозяином

В Севастополе выявлен очередной случай двойной продажи квартиры в новостройке. Теперь на Маринеско, 8а/2, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

События начались еще в апреле 2014 года, когда председатель ЖСК «Проспект» заключил договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома. Клиент внёс свой пай 1,8 млн рублей, за что должен был получить долю в виде квартиры в указанном доме. Однако членом ЖСК он до сих пор не стал.

«Квартира в строящемся доме на основании другого договора должна перейти в собственность иного лица», – сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ЖСК «Проспект» по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Напомним, в Севастополе возбуждено уголовное дело за двойные продажи квартир в жилищно-строительном кооперативе «Остряково».