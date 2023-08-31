В Севастополе водитель сбил на пешеходном переходе маму с ребенком и влетел в автобус

В Севастополе 30 августа около девяти вечера женщина и ее 8-летняя дочь стали участниками ДТП на пешеходном переходе.

Как уточнили в пресс-службе городского УМВД, 61-летний водитель автомобиля БМВ сбил 40-летнюю женщину и ее 8-летнюю дочь, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда иномарка продолжила движение и столкнулась с рейсовым автобусом ПАЗ.

В результате ДТП оба пешехода с травмами различной степени тяжести доставлены в горбольницу, признаков опьянения у водителей не установлено.

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Ольга Сурикова