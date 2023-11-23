Население Севастополя к 2046 году может варьироваться от 240 тысяч до 1 млн человек

Об этом на градостроительном совете заявили разработчики генплана города.

С существующей убылью населения, не учитывая миграцию, к 2046 году население Севастополя составит 240 тысяч человек. Однако этот вариант маловероятен.

Население Севастополя к 2046 году может составить 1 млн человек, так как город входит в тройку городов федерального значения.

Цифра в 800 тысяч человек – это пролонгированная цифра существующего сценария экономического развития.

И при минимальном миграционном приросте население стабилизируется на отметке в 600 тысяч человек.

Исходя из этих расчетов, разработаны три основных сценария застройки города, где есть равномерный прирост.

Если говорить о населении в 1 млн человек, необходимо создавать альтернативный центр или урбанизировать существующие системы.

Более реальный сценарий в 800 тысяч человек. Здесь меняется архитектура застройки. Также речь идет об альтернативном центре на Северной стороне и урбанизации центросистемы.

Сценарий в 600 тысяч человек возможен при уменьшении миграционного сальдо. Здесь отпадает идея создания альтернативного центра. Есть равномерный прирост по всем населенным пунктам.

Проанализировав сценарий в 800 тысяч, разработчики выяснили, что он даст наибольший эффект и по развитию планировки, и экономической составляющей города. В итоге был выбран сценарий именно в 800 тысяч человек. При его реализации будет происходить равномерное развитие всех территорий, то есть сохранится планировочную структуру Севастополя, его характерные особенности и все населенные пункты получают незначительную прибавку населения, которую они могут себе позволить.

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина