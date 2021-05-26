В Севастополе выявили 6 пьяных водителей

ГАИ провела очередной рейд

Во время очередного рейда Госавтоинспекция Севастополя выявила шесть водителей в состоянии опьянения, один из них повторно сел пьяным за руль, сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении пяти нарушителей составлены административные материалы. Им грозят штрафы в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Водителю, которого задержали повторно в пьяном виде, грозит уголовная ответственность. Суд вынесет решение и присудить ему либо крупный штраф от 200 до 300 тыс рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, в Севастополе осужден мужчина, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, хотя ранее он уже был осужден по аналогичной статье и еще не успел погасить предыдущую судимость.

Ольга Сурикова