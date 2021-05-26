В Севастополе от коронавируса скончались три человека

Количество заболевших не снижается

В Севастополе по состоянию на 26 мая зарегистрированы 33 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

32 человека выписаны после выздоровления.

Умерли три человека в возрасте от 64 до 88 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 741 человек. В настоящий момент выздоровели 13 596 человек, 674 умерли.

Под наблюдением находится 314 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.