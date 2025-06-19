В Севастополе выявили 12 тонн просроченной мясной продукции

Прокуратура Гагаринского района Севастополя выявила на складах двух местных производителей 12 тонн просроченной и немаркированной мясной и колбасной продукции. Проверка проводилась совместно с территориальным отделом Россельхознадзора в рамках контроля за соблюдением законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов.

Продукция животного происхождения хранилась без ветеринарных сопроводительных документов, необходимых для легального оборота, а также с истекшими сроками годности и без маркировки, что создавало реальную угрозу здоровью потребителей.

По фактам выявленных нарушений прокуратура возбудила четыре дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 10.6 и ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. В адрес предприятий внесены представления с требованием устранить нарушения.

Материалы прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. Производители оштрафованы на общую сумму 66 тысяч рублей, семеро работников привлечены к дисциплинарной ответственности. Опасная продукция уничтожена.

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Дмитрий Островский

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