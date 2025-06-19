Севастополец по заданию украинских спецслужб планировал взорвать вертолет на аэродроме

Южный окружной военный суд признал виновным 36-летнего мужчину из Севастополя. Он был задержан ФСБ по подозрению в приготовлении теракта. По версии следствия, мужчина был завербован ГУР Украины в апреле 2022 года и должен был «совершить подрыв военного вертолета на одном из аэродромов Минобороны России в Севастополе».

Он изъял из тайника около двух кг пластида, детонаторы и воспламенители, из которых планировал изготовить взрывное устройство.

Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с первыми пятью годами в тюрьме, а также назначил штраф в размере 400 тысяч рублей и ограничение свободы на один год.

Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает ФСБ по Крыму и Севастополю.

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео УФСБ