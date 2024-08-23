В Севастополе выясняют причину грязно-коричневого цвета воды в бухте Голландия 

Жители Северной стороны поделились фото загрязненной воды. В Росприроднадзоре считают, что причиной загрязнения акватории стал слив нефтепродуктов, пишет ForPost.

Специалисты морского управления просят очевидцев инцидента помочь установить нарушителей природоохранного законодательства.

Предоставить информацию можно по телефонам +79676602912 и +79182705128.

Напомним, буквально в начале августа на Яшмовом пляже близ мыса Фиолент забил водопад из канализации.

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Ольга Сурикова

Фото: Северная сторона/vk.com