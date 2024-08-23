ПСБ в Севастополе организовал для школьников летнее трудоустройство в технопарк «ИТ-Крым»

ПСБ в Севастополе поддержал движение губернаторских школьных трудовых отрядов и принял на летнюю работу в ИТ-Центр ПСБ на территории технопарка «ИТ-Крым» 50 старшеклассников. Ребята познакомились с основами тестирования и разработки сайтов, участвовали в мастер-классах по развитию лидерских качеств и полезных навыков, после чего выполнили серию практических заданий.

В роли наставников выступили сотрудники блока информационных технологий ПСБ, которые поделились личным опытом работы в финтехе и раскрыли секреты успешной карьеры в ИТ. На память о стажировке каждый участник получил набор брендированной сувенирной продукции.

«Подобный формат сотрудничества со школьными трудовыми отрядами ПСБ реализует впервые. Для банка было важно познакомить ребят с отраслью ИТ, рассказать о востребованных профессиях, сформировать интерес к изучению высоких технологий. Благодаря реализованной инициативе школьники, по сути, увидели закулисье блока информационных технологий ПСБ – одного из крупнейших подразделений банка. Такое погружение в мир ИТ поможет им сформировать представление о работе в этой сфере, и возможно, в будущем выбрать для себя профессию ИТ-специалиста», – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

«Еще в начале лета на встрече с руководителем ПСБ Петром Михайловичем Фрадковым, когда мы обсуждали развитие IT-сферы в Севастополе, я предложил запустить программу по трудоустройству школьников на лето в сферу банкинга. Петр Михайлович эту идею сразу поддержал, и буквально за пару недель удалось сформировать такой «цифровой отряд». Всего отобрали 50 ребят, которые прошли обучение, а после смогли поработать тестировщиками сайта. Наставниками у ребят были сотрудники цифровой лаборатории ПСБ. Впервые в истории банка, когда школьники, несовершеннолетние пришли на работу, на стажировку в банк. И это такое ноу-хау, которое, возможно, будет распространено и в других регионах нашей страны. Благодарю Петра Михайловича и всю команду банка за поддержку нашего проекта Губернаторских школьных трудовых отрядов», – отметил Михаил Развожаев, губернатор Севастополя.