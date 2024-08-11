На Яшмовом пляже Севастополя забил водопад из канализации

В субботу, 10 августа, на Яшмовом пляже близ мыса Фиолент отдыхающие там люди обнаружили бодро текущие сточные воды.
«Внезапно начался водопад из канализации», — написали в паблике «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП ЧП» соцсети «ВКонтакте».
«Да, воняет», — подтверждает автор видео и уточняет, чем.
Видео оттенков «аромата» не передает, зато хорошо слышен звук, действительно напоминающий шум водопада.
«А некоторых до сих пор смущают собаки, купающиеся в море», — прокомментировал видео один из пользователей.
На втором видео, опубликованном в Telegram-канале «Чп / Севастополь», видно, что вода просочилась на сам пляж.
Ранее севастопольцы жаловались, что в Инкермане канализация заливает «эпический» сквер.
Дарья Тимофеева
Фото: скриншот кадра видео Telegram-канала «Чп / Севастополь»