В Севастополе признаны пострадавшими от атак ВСУ уже почти 500 человек

Сегодня на заседание правительства Севастополя было сообщено, что уже прошло 20 заседаний комиссий по подсчета ущерба, полученного жителями города от атак Украины.

На последнем заседании принято решение о выделение компенсации 27 гражданам. Из них 16 человек получат деньги за пострадавшее имущество, и 11 за повреждение их авто.

Всего за весь период с начала СВО потерпевшими от атак ВСУ признаны 494 жителей Севастополя. Им выплачено более 35 млн. рублей. И заявки еще поступают, работа комиссии по оценке ущерба еще продолжается.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя