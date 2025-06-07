В Севастополе вышли с инициативой оптимизации расходов на ритуальные услуги

Заменить обычные деревянные гробы на модели из экологичного гофрокартона при захоронении людей, не имеющих родственников и близких, с такой инициативой вышло руководство севастопольского предприятия.

По мнению производителей, экогробы не уступают по характеристикам деревянным: они полностью разлагаются, способны выдерживать до 120 кг и имеют эстетичный современный облик.

Такая инициатива может принести ощутимую финансовую выгоду региону. Например, цена закупки для города обычного гроба согласно Постановления правительства составляет 2709,85 рублей, тогда как экологичная версия обойдётся примерно вдвое дешевле – от 1300 рублей. Таким образом каждое подобное изделие обеспечит экономию около 1000 рублей. Эти деньги могли бы пойти на социальные нужды Севастополя.

Руководство предприятия направило обращение в Департамент городского хозяйства, предлагая органам власти рассмотреть возможность внедрения новой практики закупок для нужд социальной сферы.

Согласно ГОСТа Р 58932-2019 «Услуги бытовые. Услуги по изготовлению гробов для захоронения и кремации. Общие технические требования» регламентируется захоронение не только в деревянных гробах, но и из пиломатериалов, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит, металла, натуральных и биоразлагаемых материалов, стеклянных и даже из пластика.

Корреспондент «Севкора» провел опрос среди севастопольцев. Часть опрошенных поддерживает изменения, считая их необходимыми и своевременными. Другая группа респондентов предпочитает оставить всё как есть, ссылаясь на устоявшиеся правила. А какого мнения придерживаетесь Вы?

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