Севастополец завоевал «Кубок моржей России»

Двенадцатые по счету состязания «Кубок моржей России» прошли в Сукко и на озере Абрау. Участниками турнира стали 52 спортсмена из разных уголков страны, включая Москву, Славянск-на-Кубани, Улан-Удэ, Пензу, Балашиху, Анапу и Севастополь.

Город-герой представлял 61-летний ветеран спорта ЦСКА Дмитрий Андреев. Дистанцию в 1000 метров в холодной воде температурой +15°C он преодолел за 20 минут 3 секунды. Спортсмен занял первое место в абсолютном зачете. За достижения Андрееву вручили Золотой Кубок победителя, медаль и диплом.

По словам самого спортсмена, средняя скорость плавания составила около 1 минуты 28 секунд на каждые сто метров, а первые 414 метров дистанции были пройдены за 6 минут 5 секунд.

Несмотря на спортивную экипировку и точные показания GPS-часов, условия открытого водоема сделали измерение дистанции сложной задачей, поскольку точное расстояние было трудно определить визуально.

Второй призер, молодой анапчанин Матвей Власов, финишировал на минуту позже.

Фото: Дмитрий Андреев

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