Актуальная температура воды Черного моря в Севастополе и Крыму

Согласно одному из мониторинговых сайтов, самое теплое Черное море у полуострова — в районе севастопольской Любимовки +21.4°С. Наиболее холодная вода в регионе — в районе пляжа «Ближний» +16.4°С

На остальных популярных местах отдыха Севастополя температура такова:

Парк Победы +16.5°С

Голубая бухта +16.8°С

Бухта Ласпи +17.3°С

Андреевка +17.1°С

Крымские города:

Ялта +15.7°С

Алушта +16.3°С

Судак +16.5°С

Феодосия +16°С

Николаевка +17.9°С

Евпатория +17.5°С

Мирный +17.3°С

Тарханкут +17.1°С

Данные Гидрометцентра России о температуре моря указаны на изображении к публикации.

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