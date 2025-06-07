Актуальная температура воды Черного моря в Севастополе и Крыму

Город
07-06-2025

 

Согласно одному из мониторинговых сайтов, самое теплое Черное море у полуострова — в районе севастопольской Любимовки +21.4°С. Наиболее холодная вода в регионе — в районе пляжа «Ближний» +16.4°С

На остальных популярных местах отдыха Севастополя температура такова:
Парк Победы +16.5°С
Голубая бухта +16.8°С
Бухта Ласпи +17.3°С
Андреевка +17.1°С

Крымские города:
Ялта +15.7°С
Алушта +16.3°С
Судак +16.5°С
Феодосия +16°С
Николаевка +17.9°С
Евпатория +17.5°С
Мирный +17.3°С
Тарханкут +17.1°С

Данные Гидрометцентра России о температуре моря указаны на изображении к публикации.

 

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