COVID-19 Город

В Севастополе выросло количество заболевших коронавирусом за сутки

24-03-2021
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Не снижается и количество смертей

В Севастополе по состоянию на утро 24 марта зарегистрированы 36 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства. 

35 человек выписаны после выздоровления. 

Умерли три человека в возрасте от 53 до 89 лет. 

Всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 12 941 человек. В настоящий момент выздоровели 12 005 человек, 555 умерло.     

Под наблюдением находится 605 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.  

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

 

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