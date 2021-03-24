В Севастополе выросло количество заболевших коронавирусом за сутки

Не снижается и количество смертей

В Севастополе по состоянию на утро 24 марта зарегистрированы 36 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства.

35 человек выписаны после выздоровления.

Умерли три человека в возрасте от 53 до 89 лет.

Всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 12 941 человек. В настоящий момент выздоровели 12 005 человек, 555 умерло.

Под наблюдением находится 605 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.