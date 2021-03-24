В Севастополе благоустроят сквер у памятника Гагарину

Более гектара станет космическим

В Гагаринском районе Севастополя благоустроят сквер у памятного знака «Покорителям космоса» на проспекте Гагарина. Общественные обсуждения прошли 23 марта в самом сквере.

На территории появится детский городок в космическом стиле, установят перголы, МАФы, биотуалеты.

Заместитель директора по капитальному строительству ООО «Севпроектмонтаж» Денис Сосницкий, представляя проект, рассказал, что в ходе капремонта благоустроят территорию размером в гектар: 6,6 тысяч кв.м озеленят, а на остальных 3,5 тысячах кв. метрах уложат тротуарную плитку.

Жителям района предложили самим выбрать плитку.

При этом сам памятный знак «Покорителям космоса» пока останется нетронутым, так как он находится в зоне ответственности другой структуры.

Также фирма проектировщик после просьб активистов пообещала оборудовать площадку, на которой будут проходить праздники в честь Дня космонавтики.

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Еще одним пожеланием от местных жителей стало обустройство безопасного перехода в зеленую зону, так как рядом школы, садики, вуз.

Общественные обсуждения было решено продлить еще на неделю. Свои предложения жители могут направить на электронную почту ГБУ «Парки и скверы».

Завершить работы по благоустройству сквера планируется к концу года.

Ольга Сурикова

Фото: sevastopol.press