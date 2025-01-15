В Севастополе выросло количество избирателей

По данным Государственной автоматизированной системы «Выборы», на 1 января 2025 года

численность избирателей, зарегистрированных на территории Севастополя, составила 340 171 человек.

Прирост к 1 июля 2024 года — 2 132 человека. По состоянию на 1 января 2024 года в регионе было

зарегистрировано 335 295 избирателей, сообщил Севгоризбирком.

Лидером является Гагаринский мунокруг, в котором зарегистрировано 117 965

избирателей.

Напомним, что численность избирателей, участников референдума устанавливается дважды в год

— на 1 января и на 1 июля. Сведения представляют собой данные об общем количестве граждан,

обладающих активным избирательным правом и зарегистрированных на территории региона.