С 1 февраля время бесплатной пересадки увеличится до 80 минут

Из-за пробок на дорогах, люди не успевают воспользоваться пересадкой. Поэтому севастопольцы обратились с проблемой в Департамент транспорта.

Всего в городе работает семь связок маршрутов, пересадка между которыми осуществляется без списания оплаты второй поездки:

🚌№120 «ТСН «Родник» — 5-й км. Балаклавского шоссе» — троллейбус №12 «5-й км. Балаклавского шоссе – пл. Нахимова»

🚌№12А «ТСН «Сапун-Гора» — 5-й км. Балаклавского шоссе» — троллейбус №12 «5-й км. Балаклавского шоссе – пл. Нахимова»

🚌 №5 «ул. Маринеско – ул. Токарева» — Троллейбус №5 «ул. Токарева – Центральное кольцо города»

🚌 №103 «Инкерман – 5-й км. Балаклавского шоссе» — троллейбус №12 «5-й км. Балаклавского шоссе – пл. Нахимова»

🚌 №9 «2-е отделение Золотой Балки» — 5-й км. Балаклавского шоссе» — Тр.№12 «5-й км. Балаклавского шоссе – пл. Нахимова»

🚌№9 «2-е отделение Золотой Балки» — 5-й км. Балаклавского шоссе» — №23 «5-й км. Балаклавского шоссе – Аквапарк «Зурбаган»

🚌 №28 «балка Троицкая – ул. Адмирала Макарова» — №4 «ул. Корчагина – ул. Адмирала Макарова»

Пересадочный тариф действует только в пределах указанных маршрутов. Например, если пассажир оплатил проезд на автобусе маршрута №103, то сможет бесплатно пересесть на троллейбус маршрута №12, и наоборот. При этом, между транспортными средствами одного маршрута или маршрутов разных связок – пересадочный тариф работать не будет.

Система пересадок доступна с картами ЕГКС.