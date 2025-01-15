В Севастополе за 14 января собрано 4,3 тонны загрязненного мазутом грунта

В правительстве города обнародовали оперативную информацию о ликвидации последствий выброса мазута в Севастополе на утро 15 января:

За 14 января вывезли для утилизации 4,3 тонны загрязненного мазутом грунта. За все время работ вывезли 163,1 тонны. Продолжается вывоз мешков с загрязненным грунтом.

Сегодня спасатели и волонтеры продолжают работать на береговой линии Северной стороны. В районе «Серебряного бриза» и Качи Спасательная служба Севастополя развернула большие палатки для волонтеров, где можно переодеться и передохнуть.

❗️На месте есть весь необходимый инвентарь и СИЗы, которые выдаются бесплатно.

Продолжается обследование береговой линии и акватории.

На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 46 птиц.

Если вы нашли пятно мазута или пострадавшую птицу — звоните 112.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя