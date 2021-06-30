В Севастополе выросли зарплаты, но снизились реальные доходы

Доходы снизились во всех субъектах РФ, кроме двух

Согласно данным Росстата по итогам первого квартала 2021 года реальные денежные доходы населения в РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 2,8% против роста на 2,2% в январе-марте 2020 года.

Примечательно, но по итогам первого квартала 2021 года номинальная заработная плата в нашей стране выросла на 7,2%. По сравнению с первым кварталом прошлого года темп роста заработной платы снизился (по итогам января-марта 2020 года номинальная заработная плата в целом по РФ увеличилась на 8,8%).

На региональном уровне увеличение заработной платы произошло в 84 регионах, наиболее значительное — в Чукотском автономном округе и в Севастополе (+12,8%). Снизилась заработная плата лишь в Вологодской области (-0,1%).

Напомним, Севастополь занял последнее место в рейтинге регионов России по доступности жилья.

Дмитрий Островский

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