Сегодня Владимир Путин пообщается с россиянами в формате прямой линии

Это будет 18-я встреча

Сегодня, 30 июня, российский лидер в 18-й раз пообщается с россиянами в формате прямой линии.

Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени. Посмотреть его можно в эфире «Первого телеканала», «России 1», «России 24», «НТВ», «ОТР», «Мира», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». В сетке вещание на него отвели три часа.

Как сообщают РИА Новости Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина. Пилотный состоялся 24 декабря 2001 года: россияне прислали 400 тысяч вопросов, ответить удалось на 46, общение длилось около двух с половиной часов.