В Севастополе каждому мобилизованному выплатят по 200 тыс. рублей

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял решение выплатить каждому жителю города, который был призван по частичной мобилизации по 200 тысяч рублей. Об этом он сообщил во время прямого эфира на телеканале «СТВ».

«Это такая самая малая поддержка, которую мы можем оказать, чтобы поддержать семьи, которые временно на какой-то период останутся без кормильца», —подчеркнул Развожаев

Он добавил, что сейчас вместе с Заксобранием разрабатывает меры соцподдержки для тех, «кто пойдет выполнять свой долг из Севастополя».

«И вторая главная задача, чтобы процесс призыва, чтобы, попав уже в часть формирования, чтобы у наших севастопольцев все было необходимое: обувь, одежда, экипировка, чтобы они ни в чем не нуждались. За этим тоже город будет следить и за тем, как дальше будет проходить служба», —отметил глава города.

Напомним, ранее о выделение единоразовой выплаты мобилизованным крымчанам сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ольга Сурикова